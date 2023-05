Maltempo: nubifragio nel Cosentino, allagamenti e disagi

(ANSA) - COSENZA, 26 MAG - Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore sull'hinterland cosentino, provocando allagamenti e disagi. Il tratto dell'A2 compreso fra Cosenza e Rogliano, dove ci sono dei cantieri per l'ammodernamento dell'arteria, è stato inondato dall'acqua, con conseguenti rallentamenti per il traffico ma senza provocare particolari criticità.

Nella frazione di Donnici ci sono stati una serie di smottamenti del terreno. Il fango ha invaso la strada provinciale 241, in contrada Albicello, dove sono ubicati un impianto sportivo e il canile comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto, in particolare, ad evacuare gli animali.

Qualche disagio per la viabilità, a causa della pioggia incessante, si è registrato sulla strada che collega le frazioni Piano Lago e Figline Vigliaturo.

I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per liberare dall'acqua decine di scantinati e rimuovere i detriti accumulatisi lungo le strade. (ANSA).