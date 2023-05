Simona dalla Chiesa a Diamante visita murale dedicato al padre

(ANSA) - DIAMANTE, 25 MAG - "In quest'opera c'è l'immagine di mio padre che amo di più perché unisce l'autorevolezza della sua divisa con la dolcezza del suo sorriso, e lui sembra dirci 'dai forza ce la facciamo, il mondo è vostro'". Lo ha detto Simona dalla Chiesa a Diamante parlando con gli studenti e dopo avere fatto visita al murale dedicato alla figura del padre, realizzato da Agostino Cirimele.

La visita nella cittadina del Tirreno Cosentino della figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia a Palermo nel 1982 assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro, è stata voluta dall'Amministrazione Comunale.

"Un altro tassello - ha sostenuto il sindaco di Diamante Ernesto Magorno - nel percorso dedicato alla legalità che stiamo portando avanti dall'inizio della consiliatura e dedicato soprattutto alle scuole".

Dopo aver visitato il murale realizzato sul lungomare Simona Dalla Chiesa si è recata all'istituto comprensivo e poi all'istituto di istruzione superiore dove ha incontrato alunni e studenti per portare la sua testimonianza e rispondere alle loro numerose domande. In occasione dell'incontro gli studenti oltre alle domande hanno voluto dedicare testi e canti al generale dalla Chiesa.

All'iniziativa hanno partecipato il presidente della Commissione regionale contro la 'ndrangheta, Pietro Molinaro, amministratori della zona e i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, le associazioni Centro Sociale Immacolata Concezione e Giovane Territorio. (ANSA).