Droga, due arresti e una denuncia della Gdf nel Crotonese

(ANSA) - CROTONE, 24 MAG - Due arresti e una denuncia in stato di libertà. E' il bilancio di due interventi attuati, in diverse fasce orarie del giorno, dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone con l'utilizzo di cani antidroga e finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In totale i Baschi Verdi, con il coordinamento della Procura di Crotone, hanno sequestrato circa 100 grammi di stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina. Nel corso del primo intervento, il fiuto dei pastori tedeschi Jack e Babel, ha permesso di intercettare, in uno dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani, la cessione di un grammo di cocaina. Le successive attività svolte nei confronti di pusher e cliente hanno permesso di trovare e sequestrare, nell'abitazione del "cliente" rivelatosi a sua volta spacciatore, circa 75 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre a materiale utile al confezionamento in dosi della droga anche coltellini per il frazionamento, buste in cellophane e un bilancino. Per i due è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In un'altra circostanza, il controllo su una vettura in transito aulla statale 106 nel territorio di Torre Melissa, il cui autista si è reso protagonista di una manovra particolarmente sospetta, ha consentito di identificare un soggetto, denunciato, che nascondeva negli indumenti personali un pacchetto con oltre 20 grammi di hashish. La droga se immessa sul mercato illecito avrebbe fruttato proventi illeciti per diverse migliaia di euro. (ANSA).