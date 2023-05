Scontro tra auto nel Cosentino, morta una donna

(ANSA) - ACRI, 23 MAG - E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Ss660 in contrada Timpone morte nel territorio del comune di Acri. Due le vetture coinvolte nell'impatto: una Mercedes E270 ed una Nissan Qashqai. A perdere la vita è stata la passeggere della Nissan. Le persone rimaste ferite nell'impatto sono state soccorse dal personale sanitario del Suem118 e trasportate nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende e i carabinieri di Acri.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Presenti sul luogo dell'incidente stradale anche gli agenti della Polizia municipale di Acri e gli addetti Anas per il ripristino della circolazione veicolare. (ANSA).