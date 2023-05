Viadotto crollato in Calabria, Salvini incontra sindaci

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAG - Incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ed i sindaci di Longobucco, Giovanni Pirillo, e di Mirto Crosia, Tonino Russo.

Lo riferisce un comunicato del Ministero.

"È stata l'occasione, alla presenza in videocollegamento dell'ad di Anas, Aldo Isi, e di tecnici del Mit - si afferma nella nota - per fare il punto della situazione dopo il crollo del ponte del 3 maggio scorso. Anas manderà un proprio delegato direttamente da Roma in Calabria per velocizzare gli approfondimenti".

"A margine - é detto ancora nel comunicato - è stato fatto anche un aggiornamento sul 'Progetto Pinqua' da 98 milioni di euro per Lamezia Terme, con una call con l'assessore comunale Francesco Stella, presente anche il deputato Domenico Furgiuele". (ANSA).