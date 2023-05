Salone del Libro,Larussa e Sangiuliano a stand Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - "Una kermesse importantissima che la Regione, il presidente Roberto Occhiuto e tutta la Giunta hanno voluto e sostenuto, per dare voce alla cultura, al talento e ai tanti autori ed editori calabresi che rappresentano al meglio la nostra terra e che ci permettono di immergerci nel presente proiettandoci nel futuro. Il futuro dei nostri giovani, sui quali noi riponiamo molte speranze e tante certezze". Lo ha detto la vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, all'inaugurazione dello stand della Regione al Salone internazionale del libro di Torino.

"Sarà per noi - ha aggiunto Princi - una quattro giorni di intensa programmazione, ricca di presentazioni di volumi importanti, con la presenza di autori che con le loro opere descrivono la più bella e rappresentativa immagine della Calabria della quale ne sono i plurimillenari custodi. A loro dobbiamo continuare ad affidarla, a loro che la vivono e la raccontano con uno sguardo di amore e ricchezza". Nella giornata di apertura del Salone, lo stand della Calabria è stato anche molto apprezzato per la bellezza e lo stile raffinato dell'allestimento - con l'esposizione di immagini simbolo rappresentativi di ogni Provincia della regione anche dal presidente del Senato Ignazio Larussa e dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, i quali si sono piacevolmente intrattenuti nello stand calabrese. É intervenuto all'inaugurazione anche il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, il quale ha parlato di "una grande manifestazione culturale e del sapere dove viene raccontata la Calabria di qualità".

All'inaugurazione erano presenti il consigliere regionale Giuseppe Neri, rappresentanti della politica, delle istituzioni e del mondo scolastico della Calabria e del Piemonte. Tanti gli editori calabresi, coordinati dal Sistema bibliotecario Lametino in uno spazio di 200 mq mcon un'area per esposizione, promozione e vendita dei volumi di autori ed editori calabresi.

(ANSA).