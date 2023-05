Lite finisce a coltellate nel catanzarese, un arresto

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAG - Un 31enne del Gambia è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro con l'accusa di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

i militari della sezione radiomobile sono intervenuti nei pressi dell'Ente Fiera di Catanzaro Lido dove era stata segnalata una lite tra due cittadini extracomunitari che, scaturita per futili motivi, è poi sfociata nel sangue. Il 31enne, in particolare, è accusato di avere aggredito un 34enne del Mali, e di averlo ripetutamente colpito con un coltello al volto e al collo, per poi darsi alla fuga.

Il ferito è stato portato nell'ospedale di Catanzaro dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. I carabinieri, intanto, hanno avviato le ricerche del feritore ed hanno rintracciato il 31enne a pochi chilometri di distanza, mentre ancora indossava un giubbotto macchiato di sangue. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento del coltello utilizzato per l'aggressione. Quando è stato fermato, l'uomo ha opposto resistenza ai carabinieri e li ha minacciati ma è stato bloccato e portato in carcere. (ANSA).