Scoperto forno abusivo a Lamezia, disposta chiusura

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 15 MAG - Un forno abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Lamezia Terme. I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, insospettiti dal continuo via vai di persone che entravano in un piccolo edificio per poi uscire con prodotti da forno, sono intervenuti e hanno sorpreso quattro persone impegnate a preparare e cuocere del pane senza la prevista autorizzazione rilasciata dal Comune.

All'interno del locale sono stati trovati un'impastatrice industriale e un forno a legna da dove si sfornava del pane di diversa grammatura. I successivi controlli effettuati assieme a personale del servizio igiene dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, hanno permesso di accertare gravi carenze strutturali e conseguenti carenze igienico-sanitarie in uno con l'assenza di qualsiasi procedura di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti.

A seguito dei controlli, allo scopo di evitare pericoli per la salute pubblica, è stata disposta l'immediata cessazione dell'attività. E' stata anche irrogata una sanzione ammnistrativa di 3 mila euro e, infine si è proceduto al sequestro sanitario di circa 60 chilogrammi di prodotti da forno. (ANSA).