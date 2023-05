Incendiata villetta a Cassano Ionio, indagano i carabinieri

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 15 MAG - Un incendio, di cui è stata accertata l'origine dolosa, ha provocato la distruzione a Cassano allo Ionio di una villetta ubicata nel complesso turistico Marina di Sibari e di proprietà di un cittadino di Acri.

All'interno dell'abitazione è stata trovata una tanica contenente tracce di liquido infiammabile utilizzata per appiccare l'incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Le indagini per identificare i responsabili dell'incendio sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.

Sul movente dell'incendio, al momento, i militari non escludono alcuna ipotesi. (ANSA).