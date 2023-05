Gdf Cosenza scopre un'evasione milionaria nel settore giochi

(ANSA) - COSENZA, 15 MAG - I finanzieri del Comando provinciale Cosenza, nell'ambito delle attività a tutela delle entrate erariali, hanno scoperto un'evasione fiscale milionaria perpetrata da due società di capitali dedite alla gestione e al noleggio di apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Nello specifico I militari della Compagnia di Castrovillari hanno eseguito due verifiche fiscali sulla base di evidenze scaturite da pregresse indagini di polizia giudiziaria constatando che le due società, attraverso un comune meccanismo di frode attuato sugli apparecchi da gioco, hanno sottratto a tassazione una base imponibile di oltre 39 milioni di euro, ai fini del Prelievo erariale unico (Preu), delle imposte sui redditi (Ires) e dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Il meccanismo di frode ha riguardato 36 apparecchi del tipo new slot muniti di una doppia scheda da gioco nascosta un doppio fondo che permetteva di eludere il conteggio delle giocate e di evadere le imposte dovute all'erario.

I videogiochi new slot, sono apparecchi da divertimento che erogano vincite in denaro e sono collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) a cui inviano, in automatico, i dati sulle giocate effettuate in base alle quali vengono determinate le imposte da versare. Le basi imponibili sottratte a tassazione sono state segnalate all'Adm (competente in materia di Preu) e all'Agenzia delle Entrate (competente per gli altri tributi), per le successive fasi dell'accertamento tributario. (ANSA).