Rintracciato anziano scomparso a Curinga,era in un casolare

(ANSA) - CURINGA, 13 MAG - E' stato rintracciato ed è in discrete condizioni, seppur provato e privo di forze, il 75enne scomparso dalla sua abitazione di Curinga lo scorso 7 maggio.

A individuare l'anziano durante una battuta di ricerca sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Calabria (Sasc).

L'uomo è stato trovato all'interno di un casolare dove, probabilmente, si è rifugiato in questi giorni. Recuperato e sistemato su una barella portantina l'uomo è stato consegnato, dai tecnici del Sasc e dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), ai medici del 118 di Girifalco per le cure del caso.

Alle ricerche avviate nell'ambito del Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura di Catanzaro, hanno partecipato, oltre ai tecnici delle Stazioni alpine Aspromonte e Catanzaro del Sasc, anche i militari del Sagf della Stazione di Cosenza e i carabinieri della Stazione di Curinga. (ANSA).