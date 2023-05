Anziano si allontana da casa senza fare rientro, ricerche

(ANSA) - CURINGA, 13 MAG - Si è allontanato da casa come era già accaduto più volte per poi fare ritorno dopo tre o quattro giorni ma questa volta di lui si sono perse le tracce. E' introvabile da domenica 7 maggio M.B., un uomo di 75 anni, di Curinga, per la ricerca del quale è stato attivato dalla Prefettura di Catanzaro il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Alle attività di ricerca dell'anziano partecipano i tecnici e operatori delle Stazioni alpine Aspromonte e Catanzaro del Soccorso alpino e speleologico Calabria (Sasc) insieme ai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) e i carabinieri della Stazione di Curinga.

Non è la prima volta che il settantacinquenne si allontana dalla propria abitazione ma in questa circostanza visto il lasso di tempo trascorso i parenti no vedendolo rientrare hanno dato l'allarme ed è scattato il Piano provinciale. (ANSA).