In Calabria 41 enti chiamati al voto per le comunali

(ANSA) - CATANZARO, 12 MAG - Sono 41 i comuni calabresi chiamati alle urne per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale del 14 e 15 maggio. Tutti i comuni interessati hanno una popolazione inferiore a 15mila abitanti, quindi non sono previsti turni di ballottaggio salvo che non si verifichi una assoluta parità di voti tra i candidati sindaco.

Le elezioni si svolgeranno in 7 comuni del Catanzarese (Cardinale, Curinga, Gasperina, Guardavalle, San Mango d'Aquino, Santa Caterina dello Ionio, Stalettì), in 15 del Cosentino (Bonifati, Canna, Cariati, Carolei, Casali del Manco, Castrolibero, Maierà, Malito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Paterno Calabro, San Martino di Finita, Serra d'Aiello, Terravecchia), 3 del Crotonese (Cerenzia, Savelli, Scandale), 10 nel reggino (Bianco, Candidoni, Condofuri, Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d'Aspromonte, Serrata, Sinopoli), 6 nel Vibonese (Dinami, Filandari, Gerocarne, Nardodipace, Parghelia, Sant'Onofrio). (ANSA).