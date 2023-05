Corruzione: legali Manna, evidente errore giudiziario

(ANSA) - CATANZARO, 12 MAG - I difensori di Marcello Manna "hanno appreso con vivo stupore e rincrescimento della sentenza del Gup, avendo esposto e dimostrato documentalmente plurime ragioni per le quali l'ipotesi accusatoria non poteva affatto essere ritenuta fondata". E' quanto si legge in una nota inviata da uno dei difensori di Manna, l'avvocato Nicola Carratelli.

"La decisione del Gup, che ha notevolmente ridimensionato le richieste di condanna del Pm - prosegue la nota - è evidentemente frutto di una considerazione della vicenda protesa verso le tesi accusatorie, peraltro in maniera illogica e contraddittoria perché nei confronti di coloro che dovevano essere concorrenti nel reato, ossia l'avvocato Gullo e lo stesso Patitucci, la Procura di Salerno aveva richiesto ed ottenuto decreto di archiviazione!".

I difensori preannunciano, "ovviamente", appello avverso quello che definiscono "un evidente e grave errore giudiziario".

