Bar frequentato da pregiudicati, chiuso per 15 giorni

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 MAG - Il questore di Vibo Valentia, Cristiano Tatarelli, ha disposto la chiusura per 15 giorni, per motivi di tutela dell'ordine pubblico, di un bar a Ricadi.

Il provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Vibo Valentia è emerso che il locale era frequentato da persone con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, armi, reati contro la persona, tra cui anche tentato omicidio, e reati contro il patrimonio.

La chiusura é stata disposta ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con sospensione temporanea della licenza. (ANSA).