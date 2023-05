Omicidio a Reggio Calabria, vittima è un ventinovenne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 MAG - Un giovane di 29 anni, Antonio Morelli, è stato ucciso a Reggio Calabria in circostanze sulle quali ha avviato indagini la Squadra mobile. Il giovane, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, è stato portato da un conoscente nel pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano, dove è morto poco dopo.

La persona che ha accompagnato la vittima in ospedale si è allontanata subito dopo. La Squadra mobile ha avviato indagini per identificarla ed avere notizie su quanto é accaduto e sulle modalità dell'omicidio.

L'omicidio é avvenuto nel rione "Marconi", nella zona sud di Reggio Calabria. Non si sa ancora se Morelli, nel momento in cui è stato ucciso, fosse solo o insieme a qualcuno. La polizia sta accertando, in particolare, se il ventinovenne sia rimasto vittima di un agguato o se sia stato ucciso da qualcuno con cui si era incontrato.

Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore della Repubblica Stefano Musolino, che si é recato sul luogo dell'omicidio per coordinare personalmente l'attività investigativa.