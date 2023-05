In casa 500 grammi di marijuana e 22 di hascisc, arrestato

(ANSA) - ALTOMONTE, 11 MAG - Marijuana e hascisc sparsi in tutta casa e così, un 39enne di Altomonte è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

I carabinieri della Stazione di Altomonte e dell'aliquota operativa di Castrovillari, nell'ambito di una attività investigativa, hanno effettuato alcune perquisizione. Durante una di queste all'interno di una villetta, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti, parte delle quali già suddivise in dosi pronte per essere immesse sul mercato.

L'uomo che ha in uso l'abitazione, alla vista dei carabinieri, forse in un tentativo di deviare l'attività di polizia, ha consegnato spontaneamente una minima quantità di droga dichiarando di non avere null'altro di illecito. I militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno però approfondito i controlli trovando altra sostanza nascosta in vari punti dell'abitazione, anche all'interno di alcuni mobili della cucina tra i generi alimentari.

In totale, i carabinieri hanno trovato e sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e 22 grammi di hascisc. In un altro mobile della cucina è stato trovato un bilancio di precisione.

Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. (ANSA).