Aveva in casa due pistole illegali e munizioni, arrestato

(ANSA) - CIRÒ MARINA, 11 MAG - I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un 35enne, bracciante agricolo, per il possesso illegale di due armi clandestine, nonché di oltre 200 cartucce di varia tipologia e calibro.

Il controllo è iniziato alle prime ore del mattino, quando i carabinieri, con l'ausilio dell'unità del Nucleo cinofili dello Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" di Vibo Valentia, hanno effettuato una perquisizione domiciliare d'iniziativa nell'abitazione dell'uomo. Sono state così trovate 2 pistole con matricola abrasa, di cui una oggetto di furto, funzionanti e provviste dei caricatori inseriti, oltre a munizioni di diverso calibro, anche per fucili di varia tipologia.

L'uomo è stato arrestato per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento e armi clandestine e portato nella casa circondariale di Crotone. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti delittuosi. (ANSA).