Dipinto rubato nel 1996 restituito dai Cc al proprietario

(ANSA) - COSENZA, 10 MAG - Un dipinto ottocentesco, olio su tela, raffigurante "San Francesco da Paola con Bambino", attribuito a Giovan Battista Santoro, rubato nel dicembre 1996 a Dipignano, in provincia di Cosenza, è stato restituito dai carabinieri Tutela patrimonio culturale al legittimo proprietario, un privato cittadino. Una persona della quale non sono state rese note le generalità è stata denunciata per ricettazione di bene culturale.

La restituzione del dipinto è il risultato di una indagine condotta dai militari del Nucleo specializzato dell'Arma di Cosenza in collaborazione con la Stazione carabinieri di Cosenza Centro e con il coordinamento della Procura della Repubblica.

Dalle attività di analisi effettuate sulla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, in uso esclusivo al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sviluppate a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita in città, è stato accertato che il dipinto era proprio quello trafugato il 2 dicembre del 1996 da un'abitazione di Dipignano. Il valore economico del bene artistico risulta stimato nell'ordine di circa 6 mila euro. (ANSA).