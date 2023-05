Anas, statale chiusa al traffico in Calabria per allerta meteo

(ANSA) - LONGOBUCCO, 10 MAG - Da oggi e fino alle 16 di venerdì 12 maggio, sarà in vigore la chiusura della 177Dir dal km 0,000 al km 6,500. Lo comunica l'Anas. L'arteria in questione conosciuta anche come Sila-Mare è quella interessata lo scorso 3 maggio dal crollo del viadotto "Ortiano 2", nel territorio del comune di Longobucco, in provincia di Cosenza.

"A seguito delle abbondanti precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni che hanno determinato un aumento della portata idrica del torrente 'Trionto', con conseguente interessamento della 177 dir, e per l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile - è detto in una nota dell'Anas - si è reso necessario disporre la chiusura temporanea della statale. Sul posto sono attivi i presidi delle squadre Anas per le attività di monitoraggio e di verifica dell'infrastruttura".

Sulla vicenda del cedimento di parte del ponte, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo. Il crollo non ha provocato conseguenze per le persone grazie al fatto che l'Anas, nel primo pomeriggio del 3 maggio scorso, aveva bloccato, in precauzionale, il transito di mezzi leggeri e pesanti lungo tutta la statale. (ANSA).