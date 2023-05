Ancora uno sbarco di migranti nella Locride, arrivati in 33

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 09 MAG - Secondo sbarco in 24 ore al Porto di Roccella Ionica, nella Locride. Dopo l'arrivo poco prima dell'alba di ieri di 55 profughi afgani, siriani e curdi tra cui sette minori e cinque donne, anche oggi, a seguito di un'altra operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, sono approdati nello scalo marittimo reggino altri 31 migranti, tutti giovani, tutti di sesso maschile e tutti di nazionalità bengalese.

Prima di essere soccorsi, trasbordati su una delle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Ionica e condotti in sicurezza in porto, i migranti si trovavano a bordo di un malandato barcone in legno ormai alla deriva localizzato a circa 120 miglia al largo della costa della Calabria. Il barcone sarebbe partito circa tre giorni e mezzo fa dalle coste della Libia.

Dopo l'arrivo a Roccella Ionica, i profughi sono stati sottoposti ad una prima visita medica e, successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nello stesso scalo portuale reggino all'interno della tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione civile e da una equipe di Medici senza frontiere.

Con lo sbarco di stamattina è salito a 14 il numero degli arrivi di profughi, nel solo Porto di Roccella, nel 2023, per un totale di oltre duemila migranti. (ANSA).