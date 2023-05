Tumori: in 156 comuni Calabria l'"Azalea della ricerca" Airc

(ANSA) - CATANZARO, 08 MAG - Sono 156 i comuni della Calabria in cui domenica prossima, 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, sarà ospitata l'"Azalea della ricerca", l'iniziativa promossa dalla Fondazione Airc, l'Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, per la raccolta di fondi in favore delle ricercatrici e dei ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per i tumori.

I comuni interessati all'iniziativa sono 80 a Cosenza ed in provincia, 31 a Reggio Calabria, 19 a Catanzaro, 15 a Vibo Valentia e 11 a Crotone.

Insieme alla pianta verrà consegnata la speciale Guida con informazioni sulla prevenzione 'età per età'. La donazione minima stabilita è di 18 euro.

I calabresi che risultano essere donatori attivi dell'Airc sono 25.158. (ANSA).