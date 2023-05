Morta Monica Sirianni, ex concorrente del "Grande fratello"

Un malore improvviso mentre era al bar con un gruppo di amici, la corsa in ospedale ed il decesso a distanza di qualche ora. É morta così, nell'ospedale di Soveria Mannelli, Monica Sirianni, 37 anni, che nel 2011 partecipò al "Grande fratello".

La donna, che era nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Da qualche giorno si trovava a Soveria Mannelli, il centro della provincia di Catanzaro di cui erano originari i suoi genitori.

Sulle cause della morte di Monica Sirianni I carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno avviato accertamenti. Al momento, comunque, si escludono responsabilità di terzi. Dopo l'esperienza televisiva, Monica Sirianni si era dedicata all'insegnamento.