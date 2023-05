Facile.it, in Calabria aumenti Rc auto dell'8,4% in un anno

(ANSA) - CATANZARO, 08 MAG - Ancora brutte notizie per gli automobilisti calabresi. In 12 mesi, secondo quanto ha rilevato l'Osservatorio di Facile.it, il premio medio pagato in Calabria per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto dell'8,4% arrivando, ad aprile 2023, a 588,13 euro.

"Sebbene l'incremento annuale sia il più basso registrato in Italia e l'unico ad una cifra - riporta una nota - lo scorso mese la regione è risultata essere la terza area della Penisola con il premio medio più elevato, posizionandosi dopo la Campania (917,05 euro) e la Puglia (590,27 euro). L'aumento delle tariffe medie rilevato nell'ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province calabresi: a segnare l'incremento più consistente è Cosenza (+18,6%, 546,87 euro), seguita da Catanzaro (+13,4%, 544,56 euro). Rincari inferiori alla media regionale per Reggio (+5,6%, 592,96 euro) e Crotone (+4,2%, 718,46 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Vibo (+1,2%, 662,07 euro). In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Crotone è risultata essere la provincia più cara della regione, Catanzaro la più economica". (ANSA).