Cinque 5 vittime e 96 contagi Covid, tasso di positività 7,44%

(ANSA) - CATANZARO, 05 MAG - Cinque vittime e 96 nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. I decessi, da inizio pandemia, sono 3.417. Il tasso di positività è del 7,44%.

Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, crescono di 5 i ricoverati in area medica (113) e diminuiscono di uno in terapia intensiva (4). I casi attivi sono 669 (-162), gli isolati a domicilio 552 (-166) ed i nuovi guariti 253. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 4.338.401 con 636.895 positivi.

A livello provinciale, la situazione della diffusione del virus è la seguente: Catanzaro: casi attivi 242 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114359 (113906 guariti, 453 deceduti). Cosenza: casi attivi 108 (40 in reparto, 1 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190154 (188634 guariti, 1520 deceduti). Crotone: casi attivi 41 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60228 (59941 guariti, 287 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 156 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 210053 (209119 guariti, 934 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 33 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53854 (53650 guariti, 204 deceduti). (ANSA).