Nessun decesso e 170 nuovi contagi da Covid, tasso all'8,45%

(ANSA) - CATANZARO, 03 MAG - Nessun decesso ma contagi quasi triplicati rispetto ai 65 di ieri in Calabria. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono 170 i casi, riscontrati a fronte di 2.011 tamponi e un tasso di positività dell'8,45%. In calo i ricoveri nei reparti di cura, -17 (102); due in meno anche nelle terapie intensive (5). I guariti sono 632.362 (+191), gli attualmente positivi 937 (-21) e gli isolati a domicilio 830 (-2).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 636.710. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.335.597.

La situazione a livello provinciale è la seguente: Catanzaro: casi attivi 237 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114306 (113854 guariti, 452 deceduti); Cosenza: casi attivi 389 (36 in reparto, 0 in terapia intensiva, 353 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189807 (188290 guariti, 1517 deceduti); Crotone: casi attivi 47 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60213 (59928 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 151 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 210023 (209089 guariti, 934 deceduti); Vibo: casi attivi 25 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53847 (53643 guariti, 204 deceduti). (ANSA).