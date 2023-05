Maltempo: crolla viadotto, Anas aveva bloccato transito

(ANSA) - LONGOBUCCO, 03 MAG - A causa delle piogge incessanti e della piena del fiume Trionto é crollata una parte del viadotto "Ortiano 2", lungo la strada statale 177 Dir "di Longobucco", nel territorio del comune omonimo, in provincia di Cosenza.

Il crollo non ha provocato conseguenze per le persone grazie al fatto che l'Anas, nel primo pomeriggio di oggi, aveva provveduto, in via precauzionale, ad interdire il transito di mezzi leggeri e pesanti lungo tutta la statale.

Il viadotto era stato aperto al traffico nel 2016 dalla Regione Calabria e l'Anas ne aveva acquisito la gestione nel 2019.

Le cause del crollo sono in corso di accertamento da parte dei tecnici di Anas. (ANSA).