Incidente stradale sulla Ss 106, un morto nel Catanzarese

CROPANI, 03 MAG - Un uomo di 77 anni Rosario Panaia è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 all'altezza del bivio di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro.

L'uomo era a bordo di una vettura che, per cause che sono in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso dell'uomo, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto della statale 106 interessato è rimasto temporaneamente chiuso con ripercussioni sul traffico veicolare. Le squadre dell'Anas hanno lavorato per consentire il ripristino della viabilità.

