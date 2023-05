Tentano l'imbarco su un aereo con passaporti falsi, arrestati

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 02 MAG - Hanno tentato di imbarcarsi su un aereo Ryanair diretto a Londra esibendo passaporti falsi e sono stati arrestati dalla polizia di frontiera. É accaduto nell'aeroporto di Lamezia Terme.

Protagonisti della vicenda due cittadini stranieri i cui passaporti, rilasciati apparentemente dalle autorità di Stato bulgare, hanno suscitato subito i sospetti del personale della Polizia di Stato.

I due stranieri, portati nel carcere di Catanzaro ed il cui arresto è stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme, sono accusati di ricettazione e possesso di documenti d'identità falsi validi per l'espatrio.

La Polizia ha avviato le indagini per accertare l'identità dei due stranieri, la loro nazionalità e perché fossero in possesso di documenti falsi.

All'esame degli investigatori anche il motivo per il quale i due fossero intenzionati a recarsi a Londra. (ANSA).