Covid: aumentano ricoveri, incremento anche dei contagi

(ANSA) - CATANZARO, 02 MAG - Aumentano i nuovi contagi e i ricoveri ospedalieri per Covid in Calabria. Ci sono altre 65 persone che hanno contratto il virus, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 57. Il totale delle persone contagiate, dall'inizio dell'epidemia, é di 636.540. I ricoveri ospedalieri sono 15 in più in area medica (totale 119) e tre in più nelle rianimazioni (sette). Si registra un nuovo decesso, con il totale che raggiunge quota 3.411.

Pressoché uguale il tasso di positività, che é al 6,78% (ieri era stato il 6,80), con 959 tamponi effettuati (totale 4.333.586). I casi attivi sono 958 (+20) , gli isolati a domicilio 832 (+2) ed i nuovi guariti 44.

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione e redatto in base alle comunicazioni giunte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione é la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 220 (29 in reparto, 6 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114.243 (113.791 guariti, 452 deceduti) - Cosenza: casi attivi 430 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 387 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.711 (188.194 guariti, 1.517 deceduti) - Crotone: casi attivi 47 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 31 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.203 (59.918 guariti, 285 deceduti) - Reggio Calabria: casi attivi 142 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 117 in isolamento domiciliare); casi chiusi 210.013 (209.079 guariti, 934 deceduti) - Vibo Valentia: casi attivi 29 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.837 (53.633 guariti, 204 deceduti). (ANSA).