Covid: calo contagi e tre nuovi decessi, stabile il tasso

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Calano i nuovi contagi per Covid in Calabria, che sono 84 rispetto ai 121 di ieri. Il tasso di positività è il 7,61%, sostanzialmente stabile (ieri era stato il 7,89), con un numero di tamponi effettuati, 1.104, inferiore rispetto a ieri, quando erano stati 1.517 (dato complessivo 4.331.789). Complessivamente, le persone risultate positive, dall'inizio dell'epidemia, sono 636.418. Ci sono stati tre decessi in più, che portano iI totale a 3.407. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, se ne registrano uno in più nei reparti ordinari (totale 110) e uno in meno nelle rianimazioni (tre). I guariti sono, complessivamente, 632.025 (+100), gli attualmente positivi 986 (-19) e gli isolati a domicilio 873 (-19).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione e redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione è la seguente: - Catanzaro: casi attivi 227 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 197 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114.209 (113.759 guariti, 450 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 443 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.649 (188.133 guariti, 1.516 deceduti).

- Crotone: casi attivi 50 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.183 (59.898 guariti, 285 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 156 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 134 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.979 (209.046 guariti, 933 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 20 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.837 (53.633 guariti, 204 deceduti). (ANSA).