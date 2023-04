Due decessi e 121 contagi da Covid, tasso al 7,89%

(ANSA) - CATANZARO, 29 APR - Contagi più o meno stabili in Calabria: nelle ultime 24 ore si contano infatti 121 casi, ieri erano 117, a fronte di 1.517 tamponi eseguiti e un tasso di positività che dal 7,12 cresce al 7,89%. Due i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio dall'inizio della pandemia a 3.404. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura: cinque in più per un totale di 109 mentre; nessun cambiamento, imvece, riguardo al dato sulle occupazioni dei letti nelle terapie intensive, 4. I guariti ammontano complessivamente a 631.925 (+104), gli attualmente positivi a 1.005 (+15) e gli isolati a domicilio a 892 (+10).

Ad oggi - secondo i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 636.334 (+121) rispetto a ieri. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.330.685.

La situazione a livello provinciale è la seguente: Catanzaro: casi attivi 273 (29 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114127 (113678 guariti, 449 deceduti); Cosenza: casi attivi 421 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 375 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189644 (188130 guariti, 1514 deceduti); Crotone: casi attivi 46 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60183 (59898 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 151 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 131 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209969 (209036 guariti, 933 deceduti); Vibo: casi attivi 25 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 20 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53832 (53628 guariti, 204 deceduti). (ANSA).