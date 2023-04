ACSoftware tra le migliori imprese per cui lavorare

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 28 APR - ACSoftware, società di Lamezia Terme attiva nel settore Ict si è aggiudicata il nono posto nella classifica "Best Workplaces Italia 2023 Italia 2023", categoria small da 10 a 49 collaboratori. L'assegnazione del riconoscimento è avvenuta a Milano e in diretta streaming sul sito de "Il Sole 24 Ore", partner dell'evento giunto alla sua 22ma edizione e organizzato dal Great Place to Work© Institute che ogni anno riconosce le 60 migliori aziende per cui lavorare in Italia attraverso un'analisi congiunta del parere dei collaboratori e delle politiche di gestione del personale.

Nel corso dell'evento, moderato dal giornalista Fulvio Giuliani e presieduto da Alessandro Zollo e Beniamino Bedusa, ceo e presidente di Great Place to Work© Italia, le 60 aziende italiane suddivise per categorie - piccole (10-49 collaboratori), medio-piccole (50-149 collaboratori), medio-grandi (150-499 collaboratori), grandi (oltre 500 collaboratori) - hanno scoperto la loro posizione nelle quattro categorie di riferimento: ACSoftware, che già a febbraio aveva ottenuto la certificazione di "ambiente di lavoro di qualità" dal Great Place to Work© Institute, è giunta nona nella classifica 2023 delle 15 migliori aziende "small" d'Italia e unica azienda calabrese premiata da "Best Workplaces™ Italia 2023".

Per stilare la classifica sono state raccolte oltre 163.000 opinioni di collaboratori appartenenti alle aziende analizzate su ambiente di lavoro e cultura organizzativa. "È un risultato straordinario. Essere parte di questa classifica - hanno commentato Aristide Cittadino e Giuseppe Console, rispettivamente ceo e Hr manager di ACSoftware - è per noi un privilegio. Ma anche l'occasione per affermare la nostra realtà aziendale in una rete nazionale di grande valore ed efficacia.

Abbiamo sempre puntato su politiche di gestione delle risorse umane innovative e volte a valorizzare i tanti talenti che abbiamo in Calabria. Oggi viene riconosciuta la grinta e l'impegno che spendiamo ogni giorno per far sì che i nostri collaboratori abbiano la possibilità di crescere umanamente e professionalmente, investendo le loro qualità professionali per promuovere lo sviluppo socio-economico della nostra regione".

