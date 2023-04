A Polistena anteprima dello spettacolo "Tutta colpa di Ugo"

(ANSA) - POLISTENA, 28 APR - L'Auditorium comunale di Polistena ha ospitato l'anteprima di "Tutta colpa di Ugo", una black comedy tra famiglie scritta e diretta da Elvira Scorza. Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale curata da Dracma, riflette sul tema difficile delle violenze domestiche.

In Italia la violenza sui minori si sviluppa principalmente tra le mura della propria casa, con un'alta tendenza delle vittime a convivere con l'evento e le sue conseguenze piuttosto che denunciare.

"È un problema sociale - spiega la regista - certo, ma decisamente culturale: spesso queste storie vengono distorte da chi le subisce, arrivando a risolvere la loro incontrovertibile natura delittuosa in particolarità comportamentali e segreti di famiglia che arricchiscono, a volte goliardicamente, una vita pressoché normale, mentre nascosta dalle regole del vivere civile la violenza tacitamente continua a sopraffare i sacrificati. Quanto tutto ciò esiste grazie alla cultura del perdono e dell'assoluzione che respiriamo nel nostro paese? C'è un filo comune nella narrazione delle numerose vicende della cronaca italiana che vedono i colpevoli vittime silenziose destiate al ruolo di carnefici da mali tenuti nascosti e poi spiattellati in prima serata?".

Il lavoro s'inserisce nella riflessione sulle colpe dei padri che continuano a camminare nelle vite dei figli in maniera così determinata da diventare fatto, tradizione, addirittura costume sociale raccontando la storia di Iole e Carlo, due fratelli cresciuti nell'ombra dell'abuso taciuto, improvvisamente visitati da un fratello sconosciuto, Ugo, giovane sacerdote ignaro di tutto pronto a ritrovare la sua famiglia d'origine per proclamare un perdono inaccettabile. La scrittura in Tutta colpa di Ugo racconta una storia tragica corrotta dall'umorismo che caratterizza la vita disagiata. Una black comedy che riflette su quanto sia difficile, e forse giustamente impossibile, essere giusti in un mondo sbagliato.

Nel cast Giuseppe Brunetti che ha lavorato in Qui rido io, L'Amica Geniale e La vita bugiarda degli adulti; Loris De Luna già visto in Gomorra, I Medici; Mariasilvia Greco, attrice cosentina anche autrice e regista. (ANSA).