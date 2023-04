A Luigi Sbarra onorificenza S.Giorgio d'oro Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 APR - Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra è uno dei destinatari dell'onorificenza San Giorgio d'oro che il Comune di Reggio Calabria assegna a personalità che si sono distinte in campo professionale, civile e sociale dando lustro alla città. I riconoscimenti sono stati consegnati oggi dal sindaco ff Paolo Brunetti nel corso della cerimonia svoltasi nell'aula del Consiglio comunale.

"Anche quest'anno - ha detto Brunetti - abbiamo cercato di allargare il campo a tutte le aree d'interesse e la ricerca ci ha portati ad individuare le personalità che, nelle proprie competenze, hanno contribuito a mantenere alto il nome della Città in Italia e nel mondo. Molti di loro si sono affermati anche lontano dai nostri confini rivendicando, sempre ed in ogni circostanza, le proprie radici e diffondendo lo spirito e l'identità di un intero popolo". Alla cerimonia era presente, tra gli altri, anche il sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace.

Sbarra ha ricevuto il riconoscimento perché, è scritto nella motivazione, "da sempre impegnato per la tutela del lavoro e dei diritti e la dignità dei lavoratori. Infaticabile costruttore di coesione e di sviluppo con una innata vocazione a rappresentare e difendere gli ultimi e i più deboli, combattendo per i loro diritti. L'impegno di una vita al servizio dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie della Calabria e di tutto il Paese".

(ANSA).