Tre decessi e 153 nuovi contagi da Covid, tasso al 9,60%

(ANSA) - CATANZARO, 21 APR - Salgono a 153, ieri erano 140, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. I tamponi processati sono stati1.593 con un tasso di positività in crescita al 9,60%. Tre i nuovi decessi che portano il totale a 3.399 vittime dall'inizio della pandemia.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 635427 (+153) rispetto a ieri. Un ricoverato in più nei reparti di cura, 82 in totale; stabili quelli nelle terapie intensive, 6. I guariti sono 631.019 (+107), gli attualmente positivi 1.009 (+43) e gli isolati a domicilio 921 (+42).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 635.427. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.319.446.

A livello provinciale la situazione è la seguente: casi attivi 335 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113707 (113261 guariti, 446 deceduti); Cosenza: casi attivi 365 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 328 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189379 (187867 guariti, 1512 deceduti); Crotone: casi attivi 40 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60133 (59848 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 152 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 138 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209835 (208902 guariti, 933 deceduti); Vibo: casi attivi 32 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53796 (53592 guariti, 204 deceduti). (ANSA).