Idrocarburi riversati nelle fognature, sequestrati 87 mila litri

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 APR - I Finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria assieme a personale specializzato della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro hanno sequestrato 87 mila litri di liquidi contaminati da miscele di idrocarburi. La sostanza inquinante è stata già intercettata e cautelata nell'impianto del locale depuratore.

L'attività, coordinata dalla Procura di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, ha evitato che le pericolose miscele inquinanti fossero sversate in mare con il potenziale danneggiamento dell'intero ecosistema marino.

L'intervento di Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, è spiegato in una nota delle Fiamme Gialle reggine - si inserisce in un'attività di presidio realizzato a tutela del territorio, anche nel settore ambientale, allo scopo di prevenire e fronteggiare ogni comportamento non rispettoso delle procedure legali di smaltimento dei rifiuti. (ANSA).