Ambiente:emerse irregolarità, sequestrato cantiere navale

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 21 APR - Un cantiere navale attivo nelle vicinanze del porto di Vibo Marina è stato sequestrato nell'ambito di un'attività congiunta dei militari della Capitaneria di Porto e della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un accertamento svolto all'interno della struttura assieme a personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Arpacal che ha evidenziato numerose e gravi irregolarità.

Il sequestro si inserisce in un'attività di polizia ambientale svolta sul territorio che ha portato all'adozione di analoghi provvedimenti relativi a doversi insediamenti produttivi risultati non a norma. (ANSA).