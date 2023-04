A Catanzaro arriva la manifestazione Primavera in maschera

(ANSA) - CATANZARO, 21 APR - È stata presentata a Catanzaro Primavera in maschera la manifestazione che nei prossimi giorni porterà nel capoluogo calabrese 50 maschere nate dalla tradizione del teatro della commedia dell'arte a sfilare in città.

"Sono orgoglioso - ha detto Enzo Colacino, tra gli organizzatori dell'iniziativa - di essere riuscito a realizzare questo lavoro che da tempo faccio insieme ad Alessio Bressi nei vari carnevali di Italia, perché era il mio sogno regalare a Catanzaro e ai catanzaresi una sfilata di maschere come accade nelle altre parti del Paese". Maschere tra cui Pulcinella, Balanzone, Re Biscottino, Capitan Fracassa, provenienti da 19 posti diversi in tutta Italia sfileranno insieme a Giangurgolo e a Calabrisella, le maschere padrone di casa, sabato 22 nel quartiere marinaro e poi domenica 23 nel Centro storico per poi ritrovarsi al parco della Biodiversità a disposizione dei cittadini. Una iniziativa dal valore culturale e turistico sostenuta dall'amministrazione comunale di Catanzaro. "Per far conoscere la città all'esterno - ha detto l'assessore comunale alla Cultura Donatella Monteverdi - bisogna viverla nel modo migliore, essere contenti delle nostre tradizioni e riappropriarci delle nostre radici. Si può fare turismo solo dove si vive bene e le persone hanno cura delle loro tradizioni, dei loro luoghi e dei loro posti. Questa iniziativa va verso questa direzione". Alla conferenza stampa di presentazione c'era anche l'assessore comunale al Turismo Antonio Borelli.

"Primavera in maschera - ha detto - rientra nell'identificazione della nuova direttrice del piano strategico che stiamo cercando di scrivere in questi mesi. Non sappiamo, ogni volta che realizziamo una manifestazione, quale sarà la ricaduta immediata, quella che possiamo immaginare è la ricaduta prospettica che è quella di un territorio che si apre, si fa scoprire e permetterà, certamente, nei prossimi anni a nuovi incoming". (ANSA).