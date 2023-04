In porto a Reggio la nave da crociera Silver Dawn

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 APR - La città di Reggio ha accolto la Silver Dawn, prima delle navi da crociera in arrivo al porto reggino nel 2023. Sulla banchina dello scalo a fare gli onori di casa c'erano il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace e il sindaco facente funzioni del Comune, Paolo Brunetti, gli assessori Angela Martino e Domenico Battaglia, il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana.

"La Silver Dawn, terza nave della classe Muse del gruppo SilverSea - è detto in una nota - ha una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.855 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri. Le 298 cabine sono tutte suite, caratteristica che distingue Silversea nel panorama crocieristico. Si tratta quindi, come gli stessi operatori hanno affermato, di "un circuito legato al turismo di lusso", di un flusso di visitatori in grado di mobilitare un cospicuo indotto economico, per un settore, quello del turismo crocieristico, sul quale Reggio Calabria vuole puntare con convinzione".

"E' stato un piacere ed un onore - ha detto Versace - poter accogliere il comandante della nave con il suo equipaggio. Spero che i visitatori abbiano modo di apprezzare le tante bellezze che il territorio della Città Metropolitana racchiude. Per garantire la migliore accoglienza sono stati predisposti dalle agenzie territoriali dei tour dei luoghi più caratteristici, ma anche la possibilità di visitarli in maniera autonoma, in taxi, con il bus cabrio, o anche a piedi girando per le vie del centro, tra il Museo Nazionale ed il Lungomare Falcomatà".

Sono diverse le iniziative programmate per l'accoglienza dei crocieristi come un servizio di accoglienza con guide e materiali promozionali, in collaborazione con Touring Club, il servizio City Tour con il bus scoperto di Atam, ed uno speciale punto di esposizione e degustazione di prodotti tipici, organizzato con la supervisione della Camera di Commercio in collaborazione con le aziende del territorio. (ANSA).