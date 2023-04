Balzo contagi Covid (+186) e un decesso, tasso al 9,38%

(ANSA) - CATANZARO, 18 APR - Balzo dei contagi in Calabria: sono 186, ieri erano appena 23, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di poco meno di 2 mila tamponi (1983) e un tasso che è schizzato dal 2,77 al 9,38%. Un decesso in più che porta il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 3.393. In calo, -2, i ricoveri nei reparti di cura (74); un ingresso invece nelle terapie intensive (6). I guariti sono 630.735 (+173), gli attualmente positivi 859 (+12) e gli isolati a domicilio 779 (+13).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 634.987. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.314.269.

La situazione a livello provinciale è la seguente: Catanzaro casi attivi 337 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 310 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113536 (113091 guariti, 445 deceduti); Cosenza: casi attivi 251 (31 in reparto, 1 in terapia intensiva, 219 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189328 (187817 guariti, 1511 deceduti); Crotone: casi attivi 17 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60120 (59835 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 134 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209796 (208865 guariti, 931 deceduti); Vibo: casi attivi 34 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53782 (53580 guariti, 202 deceduti). (ANSA).