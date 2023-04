Università: Unical, record di domande da studenti stranieri

(ANSA) - RENDE, 17 APR - "Boom e record di domande per 'Unical Admission', il bando d'ammissione dell'Università della Calabria riservato agli studenti dei Paesi esterni all'Unione Europea: sono state, infatti, 9300 le candidature pervenute, provenienti da 108 Paesi diversi, su 240 posti disponibili, per i corsi di laurea magistrale biennale". Lo rende noto l'Università.

"Questi dati - è scritto in una nota - testimoniano il grande apprezzamento per le lauree magistrali internazionali: quasi 7mila, infatti, sono state le domande di ammissione per le dieci lauree magistrali erogate in lingua inglese. Grande interesse anche per i 30 corsi magistrali in lingua italiana per i quali sono state presentate più di 2mila domande".

"E' stata una scelta strategica vincente - afferma il rettore Nicola Leone - quella di puntare sull'attivazione di lauree magistrali internazionali, erogate in lingua inglese.

Raddoppiamo le domande e mostriamo un'attrattività culturale e scientifica che premia la qualità dei nostri corsi di studio, l'accoglienza e il grande lavoro svolto nel nostro campus. Per il futuro l'auspicio è quello di ampliare il parco alloggi del campus, per accogliere un maggior numero di studenti, grazie anche alla positiva interlocuzione istituzionale avviata con la Regione Calabria". Leone ricorda anche che le domande pervenute per lo scorso anno accademico furono 5300, con l'ammissione che includeva però anche lauree triennali e magistrali a ciclo unico.

Le domande arrivano da ogni parte del mondo: Cina, Brasile, Argentina, Messico, Colombia, Canada, Cuba, India, Egitto, Sudafrica, Indonesia, Arabia Saudita, Pakistan. Domande raddoppiate per tutta l'offerta formativa magistrale biennale in inglese e in italiano: il numero di domande maggiore per i corsi in "Finance and insurance", "Artificial intelligence and computer science", "Health biotechnology". (ANSA).