In Calabria 23 nuovi contagi e nessuna vittima

(ANSA) - CATANZARO, 17 APR - Sono 23 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove non si registrano vittime (3.392 il totale da inizio pandemia). Il tasso di positività è al 2,77%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, c'è un ricoverato in più in area medica (76) e uno in meno in terapia intensiva (5).

I casi attivi sono 847 (-56), gli isolati a domicilio 766 (-56) ed i nuovi guariti 79. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 4.312.286 con 634.801 positivi.

A livello provinciale, la diffusione del virus è la seguente: Catanzaro: casi attivi 294 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113497 (113052 guariti, 445 deceduti). Cosenza: casi attivi 314 (30 in reparto, 1 in terapia intensiva, 283 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189221 (187711 guariti, 1510 deceduti). Crotone: casi attivi 10 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60111 (59826 guariti, 285 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 114 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209789 (208858 guariti, 931 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 31 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53772 (53570 guariti, 202 deceduti). (ANSA).