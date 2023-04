Zero decessi e 107 nuovi contagi, tasso al 7,24%

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Sono 107, ieri erano 125, i casi di Covid 19 riscontrati oggi in Calabria a fronte di 1.477 tamponi eseguiti e un tasso di positività che dal 7,52 precedente è arretrato lievemente al 7,24%. Non si registrano nuovi decessi. I ricoveri nei reparti di cura scendono di 6 unità (76) mentre quelli nelle terapie intensive si portano a 6 (+1). I guariti sono complessivamente 630.431 (+50), gli attualmente positivi 881 (+57) e gli isolati a domicilio 799 (+62).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone risultate positive al Coronavirus sono 634.704. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.310.245.

A livello provinciale la situazione è la seguente: Catanzaro: casi attivi 344 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113411 (112966 guariti, 445 deceduti); Cosenza: casi attivi 275 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 246 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189217 (187707 guariti, 1510 deceduti); Crotone: casi attivi 20 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60101 (59816 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 124 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 110 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209764 (208833 guariti, 931 deceduti); Vibo: casi attivi 35 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53766 (53564 guariti, 202 deceduti). (ANSA).