Droga: spacciava malgrado fosse ai domiciliari, in carcere

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 APR - La Squadra mobile ha arrestato a Reggio Calabria e condotto in carcere un 43enne, di cui sono state rese note soltanto le iniziali, D.S., che continuava a spacciare droga malgrado fosse sottoposto dal dicembre scorso ai domiciliari sempre con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti..

Per l'uomo il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere revocando il beneficio degli arresti domiciliari.

Le indagini che hanno portato al nuovo arresto di D.S. sono state avviate dalla Squadra mobile dopo che era stata segnalata la presenza di tossicodipendenti nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Gli agenti, nell'ambito dell'attività investigativa, hanno anche effettuato una perquisizione nella casa del 43enne trovandovi cinquanta grammi di cocaina ed altrettanti di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e cinquecento euro. La somma di denaro è stata sequestrata perché ritenuta provento dell'attività di spaccio. (ANSA).