Ciclismo: domani il Giro Città metropolitana Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 APR - Sono state presentate le 15 squadre che prenderanno parte domani al Giro ciclistico della provincia di Reggio Calabria, che torna dopo un'assenza protrattasi per 11 anni. E tra i 102 ciclisti che parteciperanno alla corsa ci sarà Elia Viviani, che è stato il vincitore dell'ultima edizione della corsa, svoltasi nel 2012.

Viviani prenderà parte alla manifestazione nella qualità di capitano della Nazionale, che, sotto la guida del Commissario tecnico, Davide Bennati, sarà una delle squadre partecipanti .

I corridori hanno partecipato alla sfilata in piazza Italia e si sono poi radunati nel salone "Umberto Boccioni" del Palazzo in cui ha sede la Città metropolitana, che organizza la corsa. "Una Piazza Italia colorata ed agghindata a festa - hanno commentato il sindaco facente funzioni ed il delegato allo Sport della Città Metropolitana, Carmelo Versace e Giovanni Latella - ha accolto i ciclisti che prenderanno parte alla corsa. Una gioia per quanti attendevano da tempo il ritorno di una competizione che ha registrato in passato la partecipazione di autentici miti del ciclismo internazionale". "Quello appena iniziato - hanno aggiunto Versace e Latella - è davvero un weekend dedicato alle famiglie che avranno l'opportunità di trascorrere ore liete e spensierate nel cuore della città. La festa, ad ogni modo, continuerà per tutta la giornata di domenica. Il villaggio hospitality di Piazza Italia, infatti, rimarrà aperto finché gli atleti non arriveranno sul traguardo del Lungomare monumentale 'Italo Falcomatà'. Poi si potrà iniziare a programmare la prossima edizione per consacrare il Giro della Città metropolitana di Reggio Calabria tra i più importanti appuntamenti ciclistici del Meridione". (ANSA).