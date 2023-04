Scontro tra 2 auto ed un pullman, ferita una donna

(ANSA) - SAN FILI, 13 APR - Un incidente che ha coinvolto due auto ed un pullman si è verificato questa mattina sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel comune di San Fili, su un viadotto nei pressi del tratto in cui si trova un autovelox. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Cosenza del 118 e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe un solo ferito. Si tratta di una donna di 42 anni che è stata portata in ospedale per una frattura ad una gamba.

In fase di accertamento la dinamica del sinistro da parte della Polizia stradale intervenuta sul posto. Al momento il traffico veicolare è stato deviato su percorsi alternativi per consentire i rilievi. (ANSA).