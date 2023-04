Covid: contagi calano da 157 a 120, tasso stabile

(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - Calano i contagi da Covid in Calabria, passando dai 157 di ieri a 120 (dato complessivo dall'inizio dell'epidemia 634.472). É stabile, invece, il tasso di positività, che si colloca al 7,13%, lo stesso sostanzialmente della giornata precedente, quando era stato il 7,10. I nuovi tamponi effettuati sono 1.683, in diminuzione rispetto a ieri, in cui erano stati 2.212 (totale 4.307.106).

C'é un nuovo decesso, che porta il totale dei morti a 3.389. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, ce n'é uno in più nelle rianimazioni (dato complessivo sei) e tre in meno nei reparti ordinari (totale 77). I casi attivi sono 766 (+47), gli isolati a domicilio 683 (+49) ed i nuovi guariti 72. I dati sono pubblicati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni ricevute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione é la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 314 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 287 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113.347 (112.904 guariti, 443 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 212 (29 in reparto, uno in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189.191 (187.681 guariti, 1.510 deceduti).

- Crotone: casi attivi 17 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.099 (59.814 guariti, 285 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 109 (12 in reparto, uno in terapia intensiva, 96 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209.750 (208.820 guariti, 930 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 34 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.755 (53.553 guariti, 202 deceduti). (ANSA).