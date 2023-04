Questore Reggio a festa Polizia, '11mila migranti in 15 mesi'

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 APR - "Negli ultimi 15 mesi il fenomeno migratorio in provincia di Reggio Calabria ha assunto dimensioni e dinamiche in precedenza mai registrate con 118 sbarchi e quasi 11mila persone approdate". A dirlo il questore di Reggio Bruno Megale nel corso della festa della Polizia. "Nel 2021 - ha aggiunto - vi erano stati 65 sbarchi per oltre 6000 migranti. Erano 114 nel 2022 con 9.541 persone".

Per il questore si tratta di "un impatto importante per le piccole comunità e per i comuni del versante ionico. In media - ha aggiunto - c'è uno sbarco ogni 3 giorni. La Questura, competente in via esclusiva per l'immigrazione, ha profuso un costante impegno, tanto nel soccorso e nell'accoglienza, quanto nel contrasto ai trafficanti di uomini. Un rapporto non solo operativo, ma anche emotivo, perché durante lo sbarco dobbiamo confrontarci con dolore, sofferenza e paura, diventando portatori di speranza e salvezza, concretizzando una parte del nostro esserci sempre nella sicurezza e nell'accoglienza".

Megale ha ricordato che il "commissariato di Siderno, congiuntamente alla Squadra mobile e alla Guardia di finanza, ha eseguito quasi un centinaio di fermi di scafisti, 17 eseguiti solo negli ultimi giorni con la prima applicazione a livello nazionale della nuova normativa introdotta dal cosiddetto decreto Cutro".

A proposito della tragedia, Megale ha sottolineato che "se da un lato ha riproposto il fenomeno migratorio nella sua tragica attualità, dall'altro ha evidenziato i limiti di un'efficace politica di accoglienza, frutto anche di un'univoca ondivaga politica europea, finora più sensibile alle istanze di singole comunità, che attenta ad affrontare in maniera organica il problema. Occorre superare le logiche desuete della Convenzione di Dublino e riflettere su una più equa ricollocazione dei migranti sul territorio europeo, ma anche ritrovare l'unità politica nazionale nel destinare maggiori risorse per le regioni più interessate, attrezzare adeguati e dignitosi luoghi di ricovero temporaneo, aumentare i flussi di migranti regolari attraverso percorsi più snelli e accelerare la tempistica di accoglienza per le domande di protezione internazionale per garantire un dignitoso percorso di inclusione". (ANSA).