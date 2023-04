Questore Cosenza, attuata strategia contrasto crimine

(ANSA) - COSENZA, 12 APR - "Il messaggio che mi piacerebbe trasmettere oggi ai cittadini è che a fronte di una presenza delinquenziale sul territorio noi mettiamo in campo una strategia a tre livelli. Il primo riguarda la prevenzione, il secondo è il raschiamento delle radici superficiali della malavita, in modo da conoscerle e capirne il modus operandi, il terzo è quello della penetrazione attraverso le attività investigative. Ci vuole del tempo ma gli esiti arrivano". Lo ha detto il questore di Cosenza, Michele Maria Spina in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione della Polizia, avvenuta 171 anni fa.

La ricorrenza cadeva il 10 aprile ma quest'anno è stata posticipata al 12 per la concomitanza con la festività del Lunedì dell'Angelo. Alla manifestazione erano presenti i rappresentanti delle autorità militari, civili e religiose della provincia cosentina. L'intermezzo musicale è stato affidato all'orchestra del liceo Lucrezia della Valle. "Abbiamo sperato nel tempo buono - ha aggiunto il questore - perché ci tenevamo a celebrare questa giornata tra la gente, nella città.

Secondo quanto riferito la strategia attuata ha portato ad una riduzione delle attività criminali sul territorio. Dai dati diffusi, infatti, emerge che nel trimestre gennaio-marzo 2023 in rapporto allo stesso periodo del 2022, si registra una riduzione del 18,46% della delittuosità generale in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, poi, i reati contro il patrimonio e di natura predatoria evidenziano una diminuzione molto significativa: le rapine registrano una riduzione del 42,31%; il totale dei furti risulta in calo del 17,74%; quelli in abitazione del 25,17%; i furti negli esercizi commerciali del 40%; le truffe e le frodi informatiche del 20,62%. (ANSA).